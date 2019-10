Auto sbanda e si schianta contro il guardrail ad Albarola. Ferita una giovane

Se l’è cavata con qualche ferita superficiale, ma soprattutto un grande spavento, la giovane rimasta coinvolta questa mattina, sabato 12 ottobre, in un incidente stradale ad Albarola di Vigolzone, lungo la strada provinciale 65. Poco prima delle 7, per cause ancora da accertare, l’auto sulla quale stava viaggiando la ragazza ha sbandato, schiantandosi contro il guardrail che delimita la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale.

