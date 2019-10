Liceo Respighi festeggia per due mesi il progettista Luigi Moretti

Si è aperta oggi, 12 ottobre, “Absentia”, due mesi di eventi per celebrare l’architetto Luigi Moretti. Fino al 3 dicembre il liceo scientifico Respighi sarà al centro di una serie di appuntamenti a cui hanno lavorato 60 studenti per dare merito a colui che ha progettato lo storico edificio di via Genova, recentemente vincolato dal Ministero per l’interesse artistico e monumentale.

Un dialogo tra Moretti e una studentessa, disegni originali e tanto altro saranno visibili al liceo, aperto al pubblico nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì dalle 15 alle 18 e alla Galleria Biffi Arte.