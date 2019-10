Infortuni sul lavoro, il presidente Ferrari: “Serve un cambio di cultura”

C’è bisogno di un cambio di cultura. Questo l’appello lanciato dall’Anmil in occasione della 69esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro, celebrata a Piacenza con una processione lungo le vie del centro storico e poi con un convegno in Sant’Ilario, occasione per premiare i Grandi Invalidi e gli Invalidi Minori a cura di Inail. Il 2019 piacentino non è positivo, con cinque morti sul lavoro, malattie professionali in aumento del 13 %, bene solo gli infortuni in calo del 7 %. “Bisogna cambiare mentalità e cultura – ha detto il presidente Giovanni Ferrari – c’è tanto da fare perchè indossare un caschetto viene ancora visto come un obbligo e questo è sbagliato, le leggi impongono diritti ma anche doveri”. Anmil Piacenza conta circa 2000 iscritti.

