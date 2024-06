Cade pezzo di balcone in via Camicia, operaio colpito da un tubo: ferito alla testa

Un infortunio si è verificato nel pomeriggio del 26 giugno in via Camicia a Piacenza, dove un pezzo di balcone è precipitato in strada sfiorando un operaio impegnato in un cantiere sottostante. Il giovane, un egiziano 26enne, è stato però colpito da un tubo giallo utilizzato per far defluire i detriti. L’operaio ha riportato un taglio alla testa ed è stato portato all’ospedale di Piacenza per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per effettuare i rilievi del caso e determinare le cause dell’incidente, è intervenuta la polizia locale di Piacenza.