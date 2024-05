Infortunio a Piacenza: cede il pavimento, donna precipita e finisce in ospedale

Infortunio nel primo pomeriggio di venerdì 31 maggio a Piacenza.

In base alle prime informazioni, durante un sopralluogo in un edificio di via Roma una donna sarebbe precipitata in seguito al cedimento del pavimento.

La 59enne è stata trasportata in ospedale dall’ambulanza, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.