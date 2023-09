Operaio ferito in un cantiere edile a Carpaneto: batte la testa contro una gru

Batte la testa contro il palo di una gru e vengono chiamati i soccorsi. È accaduto stamattina, 27 settembre, in un cantiere edile in via Galileo Galilei a Carpaneto. Un cinquantenne è stato soccorso, dopo l’incidente, da un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e il 118 di Roveleto di Cadeo. Le condizioni dell’uomo, che è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, non sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà