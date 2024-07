Infortunio sul lavoro a Pieve Dugliara: operaio scivola e batte la schiena

Un operaio di 53 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato da una macchina agricola. Il fatto è avvenuto in un’azienda a Pieve Dugliara nella mattinata del 19 luglio. L’uomo avrebbe battuto la schiena e sul posto è intervenuta l’eliambulanza. Fortunatamente le condizioni non sono risultate gravi e l’elisoccorso è ripartito. Il 118 ha inviato un’ambulanza della Pubblica Valnure e per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro, insieme ai tecnici della medicina del lavoro di Ausl.