Crolla un grosso albero nel parcheggio di viale Malta: nessun ferito, auto danneggiate

Non ci sono stati fortunatamente feriti, ma il bilancio poteva essere ben differente se al momento del crollo di un grosso albero, avvenuto in tarda mattinata nel parcheggio di viale Malta e situato nei pressi della Questura di Piacenza, fosse transitato un pedone o comunque un automobilista in fase di parcheggio.

Eloquente lo scatto che ritrae la pianta caduta che si è invece abbattuta su alcune auto in sosta, provocando danni ad almeno un paio di vetture e lasciando esterrefatti i passanti.

Sul posto i vigili del fuoco per la rimozione e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.