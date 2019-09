Scuola Due Giugno: albero cade sulla passerella di ingresso poco prima dell’entrata dei bambini

Un albero è crollato sulla passerella di ingresso della scuola materna Due Giugno a Piacenza, in via Raffello Sanzio. I residenti della zona, poco dopo le 7.00, hanno sentito un forte rumore e si sono allarmati. Affacciandosi alle finestre, hanno scoperto quanto era accaduto: una pianta del giardino era caduta, sfondando la tettoia che ripara il “ponticello” grazie a cui si arriva dalla strada all’entrata.

Se fosse accaduto pochi minuti più tardi, su quella stessa passerella si sarebbero sicuramente trovati insegnanti, bambini e genitori.

L’ingresso in questione è stato chiuso, un cartello spiegava alle famiglie di utilizzare l’entrata della scuola elementare.

Sul posto i tecnici del Comune per capire il motivo per cui l’albero è crollato e per mettere in sicurezza l’area.