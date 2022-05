“A spasso con le arie”, i bambini portano la musica nel cuore di Piacenza

Un centro storico risvegliato dalla musica operistica. Il merito va ai bambini della scuola elementare Due Giugno, che stamattina hanno attraversato il cuore di Piacenza condividendo canti e note con i passanti. Maglie bianche, un clima soave e il sorriso sulle labbra: “Che bravi”, esclamano diverse persone.

Così l’iniziativa “A spasso con le arie” ha fatto colpo: lo spettacolo itinerante è stato coordinato dal maestro Corrado Casati, in collaborazione con la preside del quarto circolo didattico Simona Favari, le insegnanti e gli allievi cantanti lirici del conservatorio Nicolini, il tenore Aronne Rivoli e l’attore Agostino Bossi.

Il corteo musicale è partito dalla casa di riposo Vittorio Emanuele in via Campagna ed è arrivato nel cortile del Conservatorio, con l’appuntamento clou sulla scalinata della basilica di San Francesco in piazza Cavalli, davanti a una platea spontanea di famiglie, curiosi, commercianti e passanti. Inevitabile l’emozione su “T’al digh in piasintëin” intonata dai piccoli. “L’opera piace anche alle nuove generazioni – commenta il maestro Casati – i bimbi si divertono, cantano e ballano. E già questo è un successo”.

Il progetto rientra nel programma “Bambini…all’Opera” patrocinato dal Comune di Piacenza.