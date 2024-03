Maltempo, sfiorata la tragedia sulla Statale 45 e scatta l’allarme buche

In quattro giorni solo in Val Trebbia sono caduti 150 millimetri di pioggia. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, giovedì 29 febbraio, lungo la Statale 45, all’altezza di Ancarano dove un pesante pino marittimo è crollato invadendo entrambe le carreggiate. Solo per pochi secondi e per pochi millimetri l’albero non si è abbattuto sulle auto che in quel momento stavano percorrendo la strada. Il pino marittimo non si è spezzato, ma è caduto interamente. Fattore che desta preoccupazione sullo stato di salute delle altre piante lungo la statale. La strada è stata messa in sicurezza grazie all’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e squadra di pronto intervento di Anas.

Allarme buche – Dopo gli interventi di ieri, sono previsti nuovi controlli da parte di tecnici e operatori di Anas anche nella giornata di oggi. Nel frattempo, continua a piovere e gli automobilisti che percorrono il tratto da Rivergaro a Piacenza sono costretti a fare lo slalom tra le decine di buche e vere e proprie voragini emerse nell’asfalto.