La tangenziale sud torna a doppio senso tra la Besurica e Gossolengo con due settimane di anticipo

Con due settimane di anticipo, per far fronte ai pesanti disagi dei giorni scorsi, poco dopo le 16.30 di oggi la Provincia ha riaperto in entrambi i sensi di marcia la tangenziale sud, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Turati (alla Besurica) e il bivio di Quartazola (verso Gossolengo).

Dal 30 settembre si poteva viaggiare solo in direzione Piacenza.

“Per completare la sistemazione del piano viabile di questa importante arteria – spiega la Provincia – sono previste ulteriori lavorazioni che verranno realizzate in orario notturno, interrompendo completamente la circolazione stradale per alcuni giorni. E’ stato fatto il possibile per ridurre la durata effettiva delle limitazioni e consentire la riapertura al transito anticipatamente rispetto all’ordinanza di chiusura, per minimizzare il più possibile i disagi all’utenza”.

“I tecnici della Provincia e la ditta appaltatrice – sottolinea il presidente Patrizia Barbieri – hanno assicurato il massimo impegno per ridurre la durata effettiva della limitazione e consentire il ripristino della circolazione in entrambi i sensi di marcia limitando il più possibile i disagi creati ai cittadini”.