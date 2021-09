Asfaltatura della tangenziale sud, tre giorni di chiusure temporanee e traffico deviato

Per consentire l’avvio dei lavori di asfaltatura sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 725 “Tangenziale sud di Piacenza”.

Prendono il via alcuni lavori di asfaltatura sulla tangenziale sud di Piacenza, pianificati in tre fasi, durante i quali sono previste imitazioni temporanee al traffico che verrà deviato sulla viabilità secondaria.

Oggi, lunedì 13 settembre, sarà istituita la chiusura della carreggiata in direzione Bobbio, dal km 0,000 al km 0,700; martedì 14 settembre sarà istituita la chiusura del tratto dal km 0,000 al km 0,700 in entrambe le direzioni di marcia; mercoledì 15 settembre sarà disposta la chiusura del tratto dal 0,700 al km 0,000 per la carreggiata in direzione autostrada.