Ponte sul Po a Castelvetro, attesa l’ordinanza Anas per l’asfaltatura

Si attende che Anas emetta ordinanza per annunciare gli interventi di asfaltatura sul ponte del Po che unisce la provincia di Piacenza con quella di Cremona.

“Dopo aver insistito parecchio, a breve dovrebbero partire i lavori”, annuncia il sindaco Silvia Granata. Non si tratterebbe di eseguire i soliti rattoppi con asfalto a freddo che non hanno la tenuta sufficiente per risolvere la drammaticità della situazione, bensì di interventi più corposi di rifacimento dell’asfalto nei tratti vicini ai giunti di dilatazione dove si creano le maggiori e pericolose voragini e dislivelli.

“Attendevamo l’ordinanza entro la settimana – conclude il primo cittadino -, probabilmente le basse temperature hanno fatto slittare la programmazione. In ogni caso il rifacimento dell’asfalto vicino ai giunti dovrebbe avvenire a breve. I lavori molto probabilmente saranno realizzati in notturna per limitare i disagi alla circolazione dei veicoli”.

Intanto mercoledì 31 gennaio, alle 18, si chiude il bando di gara, pubblicato dalla Provincia di Piacenza, con cui si affidano i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto lungo la ‘Padana Inferiore’, per un importo complessivo pari a 5.380.000 euro. L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta pubblica virtuale, giovedì 1 febbraio alle 10.