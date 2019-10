Auto fugge dalla polizia provinciale a folle velocità: alla guida un minorenne

In via IV Novembre

Ieri, mercoledì 16 ottobre, gli agenti del Nucleo stradale della polizia provinciale, mentre con un’auto si stavano avviando al servizio sul territorio, hanno notato un veicolo provenire a forte velocità che effettuava manovre a “zig zag” cercando di superarli, nella zona del Cheope in via IV Novembre a Piacenza. Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il veicolo, intimando l’alt al conducente, con quest’ultimo che però si è lanciato in un’improbabile fuga, venendo poi bloccato all’altezza della caserma del comando provinciale dei carabinieri di Piacenza di Viale Beverora. Alla guida un minorenne piacentino senza patente.

Gli agenti hanno immediatamente provveduto ad informare i genitori, attendendone l’arrivo. Al minore è stato contestato l’art 116 del codice della strada per guida senza patente, che prevede il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, oltre a una sanzione di 5.100 euro.

Negli ultimi due mesi la polizia provinciale ha contestato quattro sanzioni per guida senza patente e segnala che viene rilevato un numero preoccupante di veicoli in circolazione sprovvisti di copertura assicurativa.