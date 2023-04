Polizia provinciale, oltre 11mila verbali per infrazioni stradali. Due encomi

Poco meno di 20mila ore lavorate nel 2022, 181 verbali in materia venatoria e 8 di pesca, oltre 11mila verbali per infrazioni al codice della strada, di cui 7.300 sul ponte del Po di Castelvetro. Sono alcuni dei dati dell’attività 2022 della polizia locale della provincia di Piacenza, presentati questa mattina presso l’ente di via Garibaldi.

La gestione delle attività è stata coordinata fino al giorno della pensione, avvenuta a novembre 2002, dalla comandante Annamaria Olati, alla quale è subentrato il nuovo comandante, Luigi Rabuffi.

Al termine della presentazione del bilancio sono stati consegnati due encomi, all’assistente capo della Polizia locale, Giuseppe Illica Magrini, e al sovrintendente di Polizia locale Riccardo Lattanzi, per una operazione di rianimazione e salvataggio con defibrillatore di un ciclista nel territorio di Castell’Arquato nell’agosto 2020.

REPORT DEI SERVIZI 2022

ENCOMI