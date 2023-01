Bando sicurezza, nuovo pick-up a disposizione della polizia locale della Provincia

È un pick-up a trazione integrale il nuovo veicolo a disposizione della Polizia Locale della Provincia di Piacenza: è stato acquisito grazie al progetto “Un pick-up di comunità”, con il quale la Polizia dell’ente di Corso Garibaldi ha partecipato con successo al bando 2022 della Regione Emilia-Romagna sulla Sicurezza, ottenendo un contributo di 31.200 euro su un totale di spesa – comprensivo di 4 binocoli ad alta risoluzione – di 45.423 euro.

Il mezzo è un SsangYong Rexton Sport, con speciale allestimento e munito di gancio traino, con il quale gli agenti della Polizia Locale della Provincia di Piacenza potranno più agevolmente trasportare attrezzature (in particolare, gabbie per il recupero degli animali fossori) e mezzi (in particolare, biciclette a pedalata assistita) acquisiti grazie ai precedenti bandi regionali e finanziamenti provinciali.

Il progetto “Un pick-up di comunità”

Il progetto rappresenta un ulteriore salto di qualità nel rapporto tra la Polizia Locale della Provincia di Piacenza e la popolazione piacentina, nel segno di una continuità tra gli ambiti fluviali del “Po piacentino” e quelli montano/collinari dell’Appennino.

Si tratta di territori solo apparentemente lontani tra loro, accomunati in realtà da problematiche analoghe a partire da quelle relative alla sicurezza (fenomeni predatori, microcriminalità, bracconaggio) e al dissesto idrogeologico (alluvioni, smottamenti, frane, isolamento). Per offrire una risposta il più possibile adeguata a queste situazioni, il progetto persegue l’obiettivo di garantire, con ancora maggiore efficacia, un presidio capillare e qualificato del territorio da parte del personale Polizia Locale della Provincia di Piacenza, offrendo un riferimento importante e continuo ai portatori di interesse residenti nelle comunità rurali piacentine.

Grazie all’utilizzo del nuovo mezzo fuoristrada, infatti, sarà possibile incrementare i pattugliamenti nelle zone più isolate: il pick-up permetterà infatti al personale della Polizia Locale della Provincia di Piacenza di raggiungere tempestivamente, al bisogno, località impervie montane e rivierasche in zone non altrimenti presidiate dalle altre forze di Polizia.

L’utilizzo di tale veicolo costituirà un elemento moltiplicatore dell’efficacia delle azioni messe in campo attraverso l’attività di progettazione e di qualificazione del Corpo degli ultimi anni.

Nel dettaglio, l’acquisizione e l’uso del pick-up permetteranno:

– un più efficace trasporto della “flotta” di biciclette elettriche in dotazione alla Polizia Locale della Provincia di Piacenza (in aggiunta ai “portabiciclette” per autoveicolo), rendendo più agevole il presidio, il controllo e la perlustrazione di luoghi e località isolati;

– una più agevole ed incisa attività di vigilanza ittica/fluviale nelle aree golenali del Fiume Po piacentino, consentendo più facilmente il raggiungimento delle rive/greto e, nel caso di bracconaggio, il sequestro dei piccoli natanti e degli attrezzi abusivi/incustoditi di pesca (elettrostorditori, batterie, tramagli, tramaglioni, nasse, bertavelli, etc…);

– la consegna e il facile spostamento delle attrezzature finalizzate a limitare la presenza di animali fossori lungo gli argini che difendono la rete idrologica piacentina;

– l’avvicinamento della popolazione rivierasca e appenninica attraverso il trasporto del gazebo, del materiale informativo e della dotazione tecnica dimostrativa a disposizione della Polizia Locale della Provincia di Piacenza, ad esempio in occasione delle iniziative e delle feste di paese.

Annamaria Olati, comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza, sottolinea che “Per il quarto anno consecutivo accediamo con successo ai bandi regionali, a dimostrazione della capacità del personale del Corpo di saper costantemente migliorare l’attività di presidio territoriale, svolta in proficua collaborazione con le altre forze di polizia e con i volontari”.

“La dettagliata conoscenza del territorio da parte della Polizia Locale della Provincia di Piacenza – evidenzia la presidente della Provincia, Monica Patelli – è un importante valore aggiunto, che in questi anni ha costantemente favorito il successo delle progettualità del Corpo. Con il nuovo pick-up di comunità la Polizia Locale della Provincia di Piacenza compie un ulteriore salto di qualità: l’obiettivo è garantire risposte sempre più tempestive ed efficaci alle nostre comunità, specialmente verso coloro che risiedono nelle zone più isolate della provincia”.