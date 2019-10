Cappucciati e Zanardi le “regine dei social” di Palazzo Mercanti

Una è “pasionaria” e travolgente, l’altra concreta e pragmatica. Non solo sui banchi di palazzo Mercanti, ma anche (e soprattutto) nella dimensione virtuale. Lorella Cappucciati (Lega) e Gloria Zanardi (Fratelli d’Italia) sono le le regine-social del consiglio comunale di Piacenza. Le due esponenti politiche non perdono occasione per aggiornare le proprie pagine Facebook con costanza e meticolosità.

Libertà ha misurato l’attività sui social network dei politici piacentini, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti “seguaci” iscritti ai canali Facebook pubblici (tralasciando gli “amici” dei profili privati). La rilevazione, anzitutto, mette in luce come solo nove consiglieri comunali su trentadue abbiano attivato una “pagina fan”. Fra loro, sul primo gradino della classifica c’è Massimo Trespidi (Liberi) con 4.734 seguaci. Al secondo e terzo posto, quindi, ci sono rispettivamente Cappucciati (3.623) e Zanardi (2.686), le quali primeggiano senza dubbio per la sensazione di attaccamento ai social network.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA