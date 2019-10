La cisterna trascinata dalla furia della piena del Po è stata agganciata e portata a riva

Complicate operazioni di recupero di una cisterna di autoarticolato, trascinata dalla furia dell’acqua della piena del Po. Vigili del fuoco e militari del Genio Pontieri sono sul posto per cercare di portarla a riva. La cisterna è stata agganciata tra la centrale Enel e Mortizza, dopo essere passata sotto il ponte ferroviario e quello stradale, fortunatamente senza creare danni. Ora sarà assicurata alla sponda attraverso dei cavi metallici, in attesa di poter essere portata sulla terra ferma. Sembra aperta e pare non contenesse sostanze pericolose.

Sul posto anche carabinieri, polizia ferroviaria, mezzi di soccorso e Croce Verde Ambiente.

La Prefettura aveva disposto la chiusura temporanea del ponte ferroviario, di quello stradale e di quello autostradale, tutti riaperti poco prima delle 15.30.