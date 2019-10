“Sono profugo, non pago la spesa”: gambiano patteggia 22 mesi di condanna

“Sono un profugo, non pago“. Con questa scusa un 23enne del Gambia, il 5 luglio scorso, pretese di uscire da un supermercato di piazzale Marconi con uno yogurt, una scatoletta di tonno e una baguette.

Quando fu fermato, reagì spingendo una cassiera e gli agenti della polizia intervenuti. Fu arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, da allora si trova in carcere.

Ieri in tribunale il giovane ha patteggiato un anno e 10 mesi davanti al giudice Sonia Caravelli.

