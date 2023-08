Arrivi record di immigrati, Tarasconi scrive al prefetto: “Più equità per ripartizione”

Un flusso inarrestabile. E se il numero di migranti sbarcati sulle nostre coste fa registrare numeri record mai così alti dal 2017, è soprattutto l’arrivo di minori non accompagnati a essere così imponente da creare non pochi problemi alla macchina dell’accoglienza e ai comuni. L’ultimo aggiornamento, al 31 luglio, ne ha censiti 21.710 su scala nazionale. A Piacenza negli ultimi sette mesi ne sono stati presi in consegna 122. Tantissimi. Soprattutto se rapportati alla capacità di accoglienza del nostro comune capoluogo. Gli attuali spazi sono saturi, trovarne di nuovi è un’impresa quasi impossibile. Lo ha già detto più volte pubblicamente l’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Corvi. Ora è anche il senso della risposta che il sindaco Katia Tarasconi ha dato nei giorni scorsi alla prefettura che si era appellata ai comuni per individuare strutture idonee all’ospitalità dei ragazzi.

Nella lettera indirizzata al prefetto Daniela Lupo, il primo cittadino avrebbe sostanzialmente espresso l’impossibilità del Comune di Piacenza di far fronte a questo ritmi di arrivi. E avrebbe chiesto l’adozione di criteri di maggiore equità nella ripartizione territoriale. In buona sostanza – è questo il messaggio lanciato al Governo da Palazzo Mercanti – Piacenza non ce la fa più. E questo sia in termini logistici che economici (è di 100 euro al giorno il costo giornaliero che il Comune deve sostenere per accogliere un minore in comunità).

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’