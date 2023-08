Emergenza sbarchi senza sosta. A Piacenza 19 nuovi migranti in una settimana

Sono 19 i migranti arrivati a Piacenza solo nell’ultima settimana. Che si aggiungono ai 12 di quella precedente e ai 14 di fine luglio, quelli che avevano trovato alloggio a San Nicolò. In totale 45 stranieri accolti sul nostro territorio solo negli ultimi venti giorni e tra questi diversi minori non accompagnati.

L’emergenza sbarchi continua senza sosta tanto che in Prefettura la sensazione è che si aspettino nuove assegnazioni giorno dopo giorno. A Piacenza in questo momento il numero dei migranti presenti è di circa 670 (di questi 37 di nazionalità ucraina). Un numero in lenta ma costante risalita dal 2020 dopo che per qualche anno il dato si era attestato intorno ai 400, crollato rispetto ai circa 1500 del 2016. L’ultimo contingente di 19 è stato inserito nei centri di accoglienza straordinaria (Cas).

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’