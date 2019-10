Salvini e Borgonzoni ospiti a Ziano: “Conquisteremo anche l’Emilia Romagna”

Le Lega festeggia la vittoria in Umbria regione, storicamente rossa, che, dopo 50 anni, è passata nelle mani della destra con l’elezione a presidente di Donatella Tesei, candidata di una coalizione a guida nettamente leghista con un buon exploit anche di Fratelli d’Italia. Il partito, guidato da Salvini, ora guarda con fiducia alle elezioni del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna. A sfidare l’attuale governatore di centrosinistra Stefano Bonaccini scende in campo un’altra donna: Lucia Borgonzoni. E sarà lei la protagonista della storica “Festa della zucca”, organizzata dalla Lega di Piacenza, in programma il 31 ottobre a Ziano. Accanto alla Borgonzoni ci sarà anche il leader Matteo Salvini.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà