Tangenziale sud, cinque chiusure notturne per lavori di asfaltatura

Chiusure notturne della tangenziale sud, nel tratto che va dalla rotatoria della Besurica all’incrocio per Gossolengo, da questa sera fino al primo novembre, per la sistemazione della pavimentazione.

I lavori saranno svolti in orario notturno, dalle 21 alle 6, e prevedono l’interruzione totale al traffico per tutte le categorie di veicoli per consentire a operai e tecnici di lavorare in assoluta sicurezza.