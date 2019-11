Lotta allo spaccio di droga, i carabinieri di Fiorenzuola arrestano sette persone

Droga lungo l’asse della via Emilia, tra Fiorenzuola, Cadeo e Pontenure. Sono sette gli arresti fatti nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola. Due distinte operazioni che hanno come filo conduttore lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana: in un caso sono finiti in carcere cinque cittadini marocchini, nell’altro ai domiciliari un giovane italiano e un albanese. Nel primo caso decisive le intercettazioni telefoniche: in una delle conversazioni intercettate si sente uno degli indagati parlare di un acquisto di terreni in Marocco per un equivalente di 80mila euro.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA