Ezio Mauro racconta i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino: “Democrazia ancora a rischio”

“La democrazia non è ancora al sicuro” – ne è convinto il giornalista Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica e di La Stampa che questa sera, 4 novembre, sarà di scena al Teatro dei Filodrammatici di Piacenza per presentare il suo spettacolo dal titolo “Berlino. Cronache del Muro” scritto e narrato da Mauro su adattamento teatrale di Carmen Manti. Un reading che ripercorre quell’evento memorabile che ha segnato una svolta storica per il mondo fino ad allora diviso tra Est e Ovest. Sono passati 30 anni dal 9 novembre 1989 quando il Muro di Berlino fu abbattuto. Quello di stasera è il primo degli appuntamenti della rassegna “L’età dei Muri”, organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per proporre una riflessione sulla situazione odierna delle divisioni, fisiche e simboliche ancora in atto in varie parti del mondo.

