Piacenza-Milano in mezz’ora di treno: il sogno dei pendolari che potrebbe concretizzarsi

La tratta Piacenza-Milano Centrale in treno coperta in mezz’ora. Un sogno a lungo cullato dal nostro territorio che potrebbe presto concretizzarsi se venisse confermata la clamorosa indiscrezione che sta circolando in questi giorni: a partire da dicembre treni “Frecciargento”, tra i più veloci della flotta Trenitalia, percorrerebbero il tragitto più battuto dai pendolari piacentini sfruttando la linea dell’alta velocità Piacenza Nord-Tavazzano. Si parla di diversi viaggi di andata e ritorno ogni giorno, forse tre. La notizia non trova al momento conferme ufficiali negli ambienti istituzionali.

Tale traguardo sarebbe il frutto di un’importante opera di mediazione messa in atto dalla Regione e dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sui vertici di Trenitalia. L’accordo ha visto l’apporto dei politici piacentini: quello dei consiglieri regionali Katia Tarasconi e Gian Luigi Molinari e quello decisivo della ministra Paola De Micheli.

