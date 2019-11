“Fare casa non a caso”, ciclo di incontri sulla autonomia abitativa

Terzo appuntamento per il ciclo di incontri intitolato “Fare casa non a caso”, dedicati alla promozione dell’emancipazione abitativa di persone adulte con disabilità. Gli incontri, organizzati dalla Fondazione Pia Pozzoli e da Anffas, sono ripresi ieri al Centro Il Samaritano. Marco Bollani di Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) ha parlato delle esperienze di autonomia messe in campo nei tre distretti socio sanitari di Piacenza, delle novità della Legge 112, e delle analogie tra i territori di Pavia e di Piacenza. In entrambe le province circa un centinaio di persone sono state interessate alla costruzione di progetti di vita innovativi grazie ai fondi del Dopo di Noi. Scopo della legge è permettere a queste persone la possibilità di scegliere dove vivere, con chi, e come mettere su casa. Il prossimo appuntamento sarà sempre al Centro Il Samaritano di via Giordani 14, il 15 novembre dalle 10 alle 12.30, sul tema della co-progettazione tra pubblico e privato.

