Piromane in azione al Peep: date alle fiamme vetture e cassonetti per i rifiuti

Nottata movimentata quella appena trascorsa per i vigili del fuoco di strada Valnure. Tra sabato 9 e domenica 10 novembre infatti, un piromane ha dato alle fiamme due automobili e un cassonetto per i rifiuti creando parecchia apprensione tra gli abitanti della zona del quartiere Peep. Le vetture, andate distrutte, si trovavano in via Vittime di Strà e vie limitrofe. Sugli episodi stanno indagando gli uomini della questura.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà