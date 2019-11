Cadeo in lutto: stroncato da un infarto durante il jogging Gianni Toma

Una camminata che era divenuta consuetudine domenicale ma che si è trasformata in tragedia ieri mattina quando Gianni Toma ha perso la vita in seguito ad un arresto cardiaco che non ha dato scampo. Cadeo è un paese in lutto visto che Toma, 58 anni, era persona assai conosciuta all’interno della comunità anche grazie alla sua attività. Il 58enne gestiva una tabaccheria a Roveleto di Cadeo, lungo la via Emilia. Inutili i tentativi di soccorso con l’invio sul posto, in strada Stornella, del servizio di elisoccorso.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA