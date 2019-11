Cadavere nel Po, l’unico indizio è la maglia nerazzurra che l’uomo indossava

Un uomo di 25-30 anni, con indosso solo gli slip e una maglia da calcio nerazzurra. Sono questi gli unici due elementi certi che riguardano il ritrovamento ieri, 11 novembre, nelle griglie della centrale idroelettrica di Isola Serafini, nel comune di Monticelli, di un corpo senza vita.

Il pubblico ministero Ornella Chicca ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte, a un primo esame esterno della salma non sarebbero evidenti ferite.