Le luminarie anche in via Morigi e via Emanueli: 20 commercianti coinvolti

“Abbiamo unito le forze e quest’anno, per la prima volta tutti insieme, abbiamo reso le vetrine scintillanti”. Le luminarie dunque sono arrivate fino in via Morigi e via Emmanueli per rendere il Natale più luminoso anche in zone fuori dal centro storico di Piacenza. Lo sforzo dei commercianti è stato premiato da clienti e residenti che hanno apprezzato il gesto. I negozianti hanno addobbato le vetrine a festa facendo installare le luminarie a proprie spese.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà