Isa Mazzocchi e Mauro Ferrari: creatività in cucina e nella comunicazione

La creatività di Mauro Ferrari e Isa Mazzocchi è contagiosa. I due “maestri della fantasia”, il primo nella comunicazione e la seconda in cucina, sono stati gli ospiti dell’ultima puntata di Nel Mirino, il format d’approfondimento condotto dal direttore Nicoletta Bracchi in onda questa sera su Telelibertà. Queste personalità di spicco del territorio piacentino (e non solo) hanno anzitutto definito il loro concetto di creatività, plasmato sulle proprie attività professionali: per Ferrari, esperto di marketing e spin doctor di oltre trenta campagne elettorali, si tratta di “una soluzione che propone una nuova combinazione di cose già esistenti, mai collegate fra loro in passato”. Per Mazzocchi, cuoca stellata e titolare del ristorante “La Palta” a Bilegno di Borgonovo, “la creatività può essere influenzata da sentimenti, luoghi e stati d’umore che ci circondano”.

Al di là della descrizione teorica, per individuare l’estro è sufficiente ascoltare le esperienze dei due intervistati. A proposito di enogastronomia, per esempio, il guru del marketing ha avanzato un suggerimento per valorizzare i salumi piacentini: “Si potrebbe inviare una cartolina nelle cassette della posta di cinque o sei province limitrofe, con una fotografia della nostra città e la scritta a biro Salumi da Piacenza sul retro, invece di Saluti da Piacenza. Le repliche di Nel Mirino verranno trasmesse sabato alle ore 23.30, domenica alle 16.30 e lunedì alle 18.