Anche a Fiorenzuola soccorsi d’emergenza con l’elicottero notturno del 118

L’elisoccorso del 118 potrà atterrare anche nelle ore notturne sul territorio di Fiorenzuola. Questo importante servizio è stato deciso ed approvato all’unanimità durante l’ultimo Consiglio comunale. L’area individuata per l’atterraggio notturno dell’elicottero per le emergenze sanitarie a Fiorenzuola è quella del “Campo n 2”, posta a lato dello stadio di calcio. L’accesso è da via Santa Maria. Da oggi in poi Fiorenzuola si arricchisce quindi di un ulteriore servizio a tutela della popolazione.

SU LIBERTA’ IN EDICOLA IL SERVIZIO COMPLETO