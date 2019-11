Fumata bianca per il ponte di Pievetta. lavori affidati a una ditta di Roma

Sarà la Consorzio Valori s.c.a.r.l. di Roma a ristrutturare il ponte di Pievetta. La commissione di tre esperti, nominati dalla Provincia di Pavia, ha valutato l’offerta presentata dal consorzio romano la migliore tra le quattro che erano state presentate alla scadenza del bando.

“Per noi – dice il presidente della Provincia di Pavia (titolare del ponte) Vittorio Poma – questa procedura è classificata come priorità uno, siamo pronti per la fase successiva. Conteremmo di completare l’affido entro le prossime settimane per poi organizzare la fase operativa del cantiere”.