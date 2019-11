Auto ribaltata in via Borghetto, apprensione per una donna all’interno

Attimi di apprensione in via Borghetto a Piacenza, verso le 8 di sabato 23 novembre, per un incidente stradale. Un’auto con a bordo una donna si è ribaltata, forse a seguito dell’urto con una vettura parcheggiata, terminando la sua corsa su un fianco, contro il muro di una casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Dalle prime informazioni la donna non avrevve riportato particolari lesioni.

Intervenuto anche il personale di Sicurezza&Ambiente per la sistemazione del manto stradale.