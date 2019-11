Dopo le minacce, il prof “anti-sardine” si scusa: “Non potrei mai compiere azioni del genere”

“Mi scuso pubblicamente con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti. Non era certo nelle mie intenzioni mettere in difficoltà attraverso il mio scritto. Chi mi ha conosciuto sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere“.

Attraverso una mail recapitata a diversi giornali e quotidiani online, tra cui Liberta.it, il professore dell’istituto superiore Mattei di Fiorenzuola, finito nell’occhio del ciclone per aver minacciato via social gli studenti che si sarebbero recati alla protesta delle “sardine” (contro l’arrivo di Matteo Salvini, previsto domani nel capoluogo valdardese) si è scusato pubblicamente. Un episodio, scoppiato sabato 23 novembre, che ha presto fatto il giro d’Italia, diventando un vero caso nazionale.