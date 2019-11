Il prof avverte gli studenti: “Guai se andate tra le sardine”. Scoppia il caso a Fiorenzuola. La scuola si dichiara estranea

Scoppia un caso a Fiorenzuola che fa tremare la scuola. Il professore di un istituto superiore avrebbe minacciato di bocciare i suoi studenti se domani, 24 novembre, dovessero manifestare con il “Movimento delle sardine” contro Matteo Salvini: “Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri”.

Il “Movimento delle sardine” si sta diffondendo in tutta Italia per contestare il segretario della Lega che domani sera sarà a Fiorenzuola. Il professore tramite il suo profilo Facebook avrebbe dunque rivolto minacce esplicite ai propri alunni rincarando la dose: “Di idioti in classe non ne voglio”. Il post ha ovviamente scatenato polemiche e reazioni a catena tanto che l’insegnate lo avrebbe poi rimosso.

La Dirigenza dell’istituto superiore prende le distanze dall’insegnante con un comunicato ufficiale: “Preso atto della notizia che si sta diffondendo sui social riguardo le affermazioni di un proprio docente, comunica di aver già informato del fatto gli organi superiori dell’amministrazione scolastica al fine di adottare le misure opportune. Si sottolinea l’estraneità della scuola dalle affermazioni del docente in questione” .