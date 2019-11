Donna cade da un soppalco, soccorsa in condizioni gravissime

Una donna di 48 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime dopo essere caduta da un’altezza di alcuni metri all’interno della ditta di Alseno per cui lavora. Alcuni colleghi hanno sentito il tonfo della caduta e sono accorsi, trovandola riversa a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi del 118, sul posto l’eliambulanza di Parma, che ha portato la donna al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Bologna.

Sulle cause della caduta stanno indagando i carabinieri.

