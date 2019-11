Ancora pioggia: altre 24 ore di allerta per frane e allagamenti nel Piacentino

Dopo una breve tregua la pioggia è tornata a cadere nel Piacentino. Una nuova allerta della Protezione civile dell’Emilia Romagna è stata diramata a partire da mezzanotte del 28 novembre per altre 24 ore. L’allerta resta rossa per la piena del fiume Po, sul resto del territorio permane il rischio di frane e allagamenti. La provincia di Piacenza è ancora alle prese con la conta dei danni del maltempo del fine settimana scorso che ha flagellato soprattutto le aree montane dove restano tre le strade provinciali interrotte a causa di frane e decine sono quelle comunali interessate da smottamenti. Si viaggia a senso unico alternato in diversi tratti della Statale 45 per smottamenti e voragini che si sono aperte nel terreno.

