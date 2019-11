Giornate del pesce: trota, orata e salmone al laboratorio sensoriale

Il pesce fa bene sostengono gli esperti di nutrizione ma, in base ai primi esiti di un’indagine in corso all’Università Cattolica di Piacenza, gli italiani ne consumano poco.

All’ateneo piacentino sono state organizzate le Giornate del pesce, iniziativa volta a coinvolgere i consumatori nelle nuove sfide per un settore ittico sostenibile.

Oltre a laboratori e dibattiti sul tema, studenti e cittadini comuni hanno partecipato all’analisi sensoriale degustando trota, salmone e orata provenienti da Norvegia, Grecia e Polonia.

I laboratori sensoriali proseguiranno anche la prossima settimana e i cittadini che desiderano partecipare possono iscriversi. https://www.giornatedelpesce.org/