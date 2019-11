“Ha tentato di violentare la ex davanti al bambino”: 30enne in manette

Avrebbe costretto la ex compagna ad atti sessuali mentre era in macchina con il bambino piccolo. Un trentenne albanese è stato arrestato per violenza sessuale con l’aggravante di averla commessa alla presenza di un minore. Proprio per ripetute lesioni avvenute in passato l’uomo era stato condannato a sei mesi di pena dal tribunale di Piacenza.

In seguito alla nuova violenza l’uomo è finito in carcere. L’indagine è stata compiuta dalla Squadra mobile della polizia di Piacenza coordinata dal pm Matteo Centini.

