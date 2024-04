Ricoperta di sangue chiede aiuto ai passanti: “Il mio ragazzo mi ha picchiata”

Piacenza registra un nuovo caso di violenza sulle donne.

Attorno alle 15.30 di ieri un ragazza è stata soccorsa da alcuni passanti nel parcheggio in prossimità della rotatoria della Galleana, alle porte di Piacenza. Aveva il volto ricoperto di sangue, profonde ferite al volto e alle braccia, urlava implorando aiuto.

Alcuni automobilisti di passaggio si sono immediatamente fermati per soccorrerla, a loro la giovane ha raccontato cosa le era capitato: “Ero in auto con il mio compagno, abbiamo discusso e lui ha iniziato a colpirmi violentemente. Per fortuna sono riuscita ad aprire la portiera e a fuggire”.

Pochi secondo dopo è arrivato proprio il fidanzato, che ha provato ad addossare la responsabilità alla ragazza: “Sta prendendo psicofarmaci, non è lucida”, ha detto.

Ma i presenti, che avevano già chiamato forze dell’ordine e 118, lo hanno invitato a non avvicinarsi più alla giovane. L’uomo ha quindi provato ad aggredire anche un automobilista che si era fermato, il quale con grande coraggio lo ha allontanato, facendolo fuggire.

All’arrivo dei carabinieri la ragazza ha ribadito il suo racconto, per poi essere trasportata al Pronto soccorso.

La posizione del fidanzato è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Entrambi i protagonisti risiedono in provincia di Pavia.