Picchia la compagna, i vicini chiamano i carabinieri e lui finisce in carcere

Picchia la compagna e finisce in una cella delle Novate con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. E’ accaduto alcuni giorni fa in un comune della provincia di Piacenza.

I VICINI HANNO CHIAMATO IL 112

L’uomo, di parecchi anni più vecchio della sua compagna, alcuni giorni fa, dopo aver avviato una lite per futili motivi con la sua compagna, avrebbe perduto la testa ed alzato le mani contro la consorte.

Il triste episodio sarebbe avvenuto all’interno delle mura domestiche e le invocazioni di aiuto della donna, sarebbero state udite da vicini di casa che comprensibilmente preoccupati per quanto stava accadendo hanno preso il telefono e composto il numero del 112.

Sul posto è immediatamente accorsa una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari l’uomo si sarebbe subito calmato ed è stato accompagnato in caserma per essere sentito.

La donna sentita a sua volta dai carabinieri ha confermato i maltrattamenti patiti in quella circostanza e ad un certo punto si sarebbe sfogata, spiegando che altre volte aveva subito maltrattamenti.