Ragazzi in corteo per l’emergenza-clima e per salvare le aree verdi cittadine

Anche a Piacenza, come in moltissime altre città del mondo, sono tornati a manifestare gli studenti dei Fridays for future, per chiedere attenzione e interventi concreti legati all’emergenza climatica globale.

In questa occasione, spazio anche i temi locali, con il corteo che ha fatto tappa prima all’area verde di via Morigi, poi a quella di via Campesio. I ragazzi hanno infatti sposato la mobilitazione e la raccolta firme affinché queste zone non vengano edificate.

