Nel 2019 duecento nuove richieste di lavoro al “Centro di Solidarietà”

Aumentano le richieste di lavoro al Centro di Solidarietà di Piacenza. Nei giorni scorsi è stato presentato il “Rapporto sulla Sussidiarietà 2019”. Sono duecento le nuove domande di aiuto arrivate nel 2019 allo sportello di orientamento presso la sede di via Scotti in località Montale aperto a persone che cercano un’occupazione. L’età media di chi si è rivolto al centro rientra nella fascia tra i 30 e 55 anni. Il CDS di Piacenza, insieme a Fondazione per la Sussidiarietà, ha presentato, presso la sala convegni dell’Emporio Solidale di Piacenza, il “Rapporto sulla Sussidiarietà 2019” dedicato quest’anno al contributo determinante delle micro, piccole e medie imprese nello sviluppo sostenibile.

