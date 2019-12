Cade e viene travolto da un’auto: operaio gravissimo, tornava dal lavoro nei campi

Stava tornando in bicicletta, dal lavoro nei campi, quando è caduto a causa di un camion che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio ed è stato travolto da un’auto. Un operaio di 40 anni, di origini indiane, versa in condizioni gravissime ed è stato soccorso dai sanitari del 118. L’uomo stava percorrendo il cavalcavia di San Pedretto, nel comune di Castelvetro, una strada poco illuminata, quando un mezzo pesante lo avrebbe fatto cadere senza accorgersene. Il ciclista sarebbe stato poi investito da una vettura che sopraggiungeva. E’ stato trasportato all’ospedale di Cremona in condizioni molto critiche.

