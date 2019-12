Infestanti e maltempo, la produzione del pomodoro da industria calata del 18%

Il calo di produzione del pomodoro da industria nel nord Italia è stato del 18% rispetto al passato, causato dal maltempo che ha iniziato a maggio a colpire le campagne. E’ uni dei dati emersi dal convegno che l’OI Organizzazione Interprofessionale del pomodoro da industria ha organizzato al Palazzo dell’agricoltura, per parlare anche degli altri problemi che hanno colpito il settore. Nuove malattie e variazioni climatiche spingono la ricerca a sperimentare nuove varietà di sementi.

Piacenza è sempre prima in Regione per ettari coltivati a pomodoro, oltre 10 mila, con un prodotto di buona qualità e un brix di 4,76 in media con gli anni passati.