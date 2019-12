“La scrittura come autobiografia”: Carla Chiappini ad Artshow

La scrittura autobiografica come strumento per raccontare se stessi e gli altri. E’ l’argomento che affronterà stasera, 3 dicembre, la puntata di Artshow in onda su Telelibertà alle 21 (con repliche domani alle 9.30 e alle 17.10). L’ospite dell’incontro a Spazio Luzzati è la giornalista Carla Chiappini, esperta in scrittura di sé e docente alla Libera Università della Autobiografia di Anghiari. Chiappini – in dialogo con la giornalista Patrizia Soffientini – racconta della sua esperienza di raccolta di testi autobiografici in svariati istituti di pena italiani. A Piacenza la giornalista dirige il foglio “Sosta Forzata. Itinerari della giustizia”, a Parma nella sezione di Alta Sicurezza del Carcere coordina la redazione di “Ristretti Orizzonti”. Il suo libro “Frammenti autobiografici dal carcere” raccoglie storie di detenuti e di uomini liberi incentrate sulla loro paternità.

Chiappini parla anche dell’esperienza piacentina dei messi alla prova e del dibattito sollevato dall’ergastolo ostativo, il fine pena mai, bocciato recentemente dalla Corte Costituzionale. Il “fuori” e il “dentro” della struttura sociale alla prova di un confronto difficile ma necessario, laddove le storie si intrecciano su un terreno comune e condivisibile.