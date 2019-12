Attilio Ubaldi è il nuovo vice prefetto: “Per metà piacentino, sono di casa”

E’ stato presentato oggi, mercoledì 4 dicembre, il nuovo vice prefetto di Piacenza. Nato 58 anni fa a Parma, dove ha cominciato la sua carriera in Prefettura dopo la laurea in giurisprudenza, Attilio Ubaldi il due dicembre scorso ha preso il posto di Leonardo Bianco, destinato ad altro incarico. Dopo una breve parentesi a Vercelli, dove ha svolto l’attuale incarico, Ubaldi è quindi tornato in Emilia per assumere l’incarico a Piacenza. Appassionato di storia, il nuovo viceprefetto è anche presidente dell’Istituto storico della resistenza di Parma.Dal Prefetto Maurizio Falco un augurio di buon lavoro, secondo quel nuovo corso che permette agli uomini del Palazzo di far conoscere se stessi e il proprio lavoro, e di mettersi al servizio della gente.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà